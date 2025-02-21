Загалом ліквідувати вдалося 87 БпЛА

У ніч на п’ятницю, 21 лютого, російські військові атакували Україну 160 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також завдали удару двома балістичними ракетами по Одещині. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, у ніч на 21 лютого противник атакував 160 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Шаталово. Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» по Одещині із Криму.

Робота ППО 21 лютого

Повітряний напад безпілотників відбивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Загалом ліквідувати вдалося 87 БпЛА. Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 20 лютого, російські війська випустили по Україні 14 ракет різних типів та 161 безпілотник.

Пізно ввечері у середу, 19 лютого, російські війська вкотре масовано атакували Одесу дронами. Одна людина постраждала, а частина мешканців залишилися без світла та тепла.