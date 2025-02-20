На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки

У ніч на четвер, 20 лютого, російські війська випустили по Україні 14 ракет різних типів та 161 безпілотник. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 20 лютого окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Загалом ворог випустив 14 ракет:

крилаті ракети Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської області),

«Калібр»/»Іскандер-К» (із акваторії Чорного моря),

балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» (із Воронезької області).

«Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється», – зазначають у дописі.



Крім того, росіяни атакували 161 ударним БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. ППО ліквідувала 80 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Крім цього, ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Робота ППО 20 лютого

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі. Наразі на місці атаки тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 19 лютого, російські війська вкотре масовано атакували Одесу дронами. Одна людина постраждала, а частина мешканців залишилися без світла та тепла.