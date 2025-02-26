Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина

У ніч на середу, 26 лютого, російські війська атакували України 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська вночі 26 лютого випустили 177 безпілотників із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.



Сили ППО збили 110 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Робота ППО вночі 26 лютого

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Повідомляли, що внаслідок обстрілу Бучанського району Київщини одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.

У Харкові внаслідок атаки безпілотників були пошкоджені житлові будинки та будівля ресторану. Двоє мешканців отримали травми.