Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення пожежної безпеки

Увечері вівторка, 11 лютого, на Одещині зайнялася пожежа у місцевому геріатричному пансіонаті. У вогні загинули три людини, повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини у середу, 12 лютого.

За даними рятувальників, пожежа сталася приблизно о 21:00 11 лютого у будинку для літніх людей у селі Малігонове Березівського району Одещини. Вогонь поширився на 100 м2.

«На жаль, під час гасіння пожежі виявлено тіла трьох осіб.

До приїзду рятувальників з будівлі евакуйовано 17 осіб, з яких шестеро отримали отруєння продуктами горіння», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

За попередніми даними, у пожежі загинули троє чоловіків 53, 76 та 77 років, які не могли самостійно пересуватися.

Постраждалих та евакуйованих перевезли до місцевої лікарні. Десятеро людей отримали психологічну допомогу на місці.

Наразі правоохоронці розслідують причини загоряння геріатричного пансіонату. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення вимог пожежної безпеки).