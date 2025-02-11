Ввечері понеділка, 10 лютого, у багатоповерхівці на вул. Бойчука у Львові сталась пожежа, під час якої загинув літній чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у ДСНС Львівщини.

За даними рятувальників, пожежа виникла 10 лютого близько 17:20 у квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки на вул. Бойчука у Львові. Займання ліквідували ще до приїзду пожежників. У квартирі виявили загиблого чоловіка 1936 року народження (89 років).

Наразі обставини пожежі встановлюють.