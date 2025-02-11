Під час пожежі у львівській багатоповерхівці загинув чоловік
На місці пожежі на вул. Бойчука виявили тіло 89-річного чоловіка
Ввечері понеділка, 10 лютого, у багатоповерхівці на вул. Бойчука у Львові сталась пожежа, під час якої загинув літній чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у ДСНС Львівщини.
За даними рятувальників, пожежа виникла 10 лютого близько 17:20 у квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки на вул. Бойчука у Львові. Займання ліквідували ще до приїзду пожежників. У квартирі виявили загиблого чоловіка 1936 року народження (89 років).
Наразі обставини пожежі встановлюють.
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