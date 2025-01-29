Горіло сміття на першому поверсі будівлі

У середу вранці, 29 січня, у Трускавці під час гасіння пожежі в закинутій будівлі рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

«Повідомлення про пожежу в закинутій будівлі на вул. Бориславській у Трускавці Дрогобицького району надійшло о 09:31», – йдеться в повідомленні рятувальників.

На момент прибуття пожежних підрозділів з вікон будівлі виходив дим. Рятувальники, одягнувши спеціальні апарати захисту органів дихання та зору, приступили до ліквідації займання. Горіло сміття на першому поверсі будівлі на площі два м2. О 09:42 вогнеборцям вдалося пожежу ліквідувати.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого наразі встановлюють правоохоронці. До ліквідації займання залучали дев’ятьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.