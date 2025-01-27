Невідомі здійснюють підпали сміттєвих контейнерів у Львові

Протягом двох ночей у Львові відбулася серія підпалів контейнерів для сміття. Львівська мерія звернулася в поліції для розшуку винуватців.

«Неприємні новини. Протягом двох ночей у Львові підпалили 11 контейнерних баків. Мова йде про двох перевізників – ЛКП “Львівспецкомунтранс” та ТзОВ “Спецавтотранс-Львів”. Підпали відбулись на вулиці Боберського, Городоцькій та Виговського», – повідомив у понеділок, 27 січня, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У мерії уточнили ZAXID.NET, що вартість одного такого контейнера становить близько 10 тис. грн, отже загальна сума збитків – 110 тис. грн.

Мерія спільно з поліцейськими зʼясовують усі обставини. Мешканців, які стали очевидцями згаданих інцидентів або ж бачили підозрілих осіб, просять повідомляти на «гарячу лінію міста» 15-80 або в поліцію за номером 102.