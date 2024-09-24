19-річний львів'янин вчинив серію підпалів у центрі Львова

Поліцейські затримали 19-річного мешканця Львова, причетного до серії підпалів у центрі Львова. Підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, умисно пошкодив електрощитову, вікна навчального закладу, накриття історичної скульптури та майно низки закладів харчування в центрі міста. На щастя, внаслідок інцидентів ніхто не постраждав. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

За даними поліції Львівщини, уночі з 17 на 18 вересня зловмисник пошкодив вікна одного з львівських вишів на вулиці Театральній, намагався підпалити корпус електрощитової на розі вулиці Театральної та площі Ринок.

Цієї ж ночі він пошкодив накриття фонтану з статуєю Нептуна на розі площі Ринок, рекламні банери та декорації одного з кафе на вулиці Театральній, а також накриття тераси та декорації закладу харчування на вулиці Братів Рогатинців. Для усіх підпалів він використовував запальничку.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські оперативно встановили та затримали палія. Ним виявився 19-річний житель Львова. За його словами, на момент вчинення злочинів він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному знищенні та пошкодженні майна та замаху на знищення майна (ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 – ч.2 ст.194 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до інших схожих злочинів та встановлюють суму завданих збитків.