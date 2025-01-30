Палія затримала поліція після низки підалів у центрі Львова у ніч із 17 на 18 вересня 2024 року

Галицький районний суд виніс вирок 19-річному Богдану Волобуєву, який нетверезим вчинив низку підпалів у центрі Львова. Суд призначив йому два роки іспитового терміну.

Як повідомляв ZAXID.NET, інциденти трапились 17 вересня 2024 року близько півночі. Тоді Богдан Волобуєв вирішив підпалити будівлю економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка на вул. Театральній, 17, підпаливши запальничкою поліетиленову плівку на вікнах. Після цього він намагався спалити електрощитову ПрАТ «Львівобленерго», що розташована у проході з вул. Театральної до пл. Ринок. Для цього він підпалив паперові коробки поруч.

Після цих невдалих спроб він підпалив квіткову композицію вартістю 10 тис. грн біля входу в ресторан «Чібо» на вул. Театральній, яка згоріла вщент. Також спалахнув банер, розташований поруч.

Потім він пішов на пл. Ринок, де так само намагався спалити банер довкола фонтану з фігурою Нептуна, та декорації ресторану «Вуйко Сем» на вул. Братів Рогатинців. Внаслідок пожежі згоріла тераса ресторану вартістю 80 тис. грн. Після серії підпалів його затримала поліція.

У суді Богдан Волобуєв свою провину визнав і відмовився від розгляду справи. Суддя Ольга Павлюк визнала його винним за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна) та ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) ККУ та призначила 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення та 2 роки іспитового терміну.

Крім цього він має сплатити 14,7 тис. грн судових витрат, а також відшкодувати власнику ресторану «Чібо» 11,8 тис. грн матеріальної і 15 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.