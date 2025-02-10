У Дубенському районі Рівненщини через отруєння чадним газом загинули двоє чоловіків, ще одну жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Поліція встановлює обставини нещасного випадку.

Як повідомили у ДСНС Рівненщини, 9 лютого до них звернулись медики та розповіли про з селі Гаї-Левятинські, Дубенського району, в реанімаційне відділення Радивилівської лікарні доставили двох людей: 56-річного чоловіка та 50-річну жінку. Ще одного чоловіка віком 24 роки знайшли без ознак життя. Згодом 56-річний чоловік помер у лікарні.

Попередньо причиною смерті є важке отруєння чадним газом. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу та встановлює усі обставини.