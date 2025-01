У ніч на вівторок, 21 січня, у Туреччині сталася пожежа в готелі одного з гірськолижних курортів. Внаслідок масштабного загоряння загинули щонайменше 66 людей, ще понад п’ять десятків отримали поранення, повідомило ВВС із посиланням на офіційних осіб Туреччини.

Пожежа розпочалася приблизно о 03:30 у ресторані 12-поверхового готелю Grand Kartal, розташованого на курорті Карталкая в провінції Болу на заході Туреччині. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі.

#BREAKING: Turkish Interior Minister: Death toll from hotel fire in ski resort in northwest Türkiye rises to 66. pic.twitter.com/ErrD5JTPSw