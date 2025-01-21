У ресторані готелю зайнялася пожежа, яка швидко поширилася будівлею

У ніч на вівторок, 21 січня, у Туреччині сталася пожежа в готелі одного з гірськолижних курортів. Внаслідок масштабного загоряння загинули щонайменше 66 людей, ще понад п’ять десятків отримали поранення, повідомило ВВС із посиланням на офіційних осіб Туреччини.

Пожежа розпочалася приблизно о 03:30 у ресторані 12-поверхового готелю Grand Kartal, розташованого на курорті Карталкая в провінції Болу на заході Туреччині. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі.

#BREAKING: Turkish Interior Minister: Death toll from hotel fire in ski resort in northwest Türkiye rises to 66. pic.twitter.com/ErrD5JTPSw — World Source News 24/7 (@Worldsource24) January 21, 2025

Внаслідок пожежі загинули щонайменше 66 людей. Двоє з них померли, вистрибнувши з вікон будівлі у паніці. Ще 51 людина була госпіталізована з пораненнями.

Загалом на момент пожежі у готелі перебували 234 гості. Зазначається, що у готелі була 161 гостьова кімната.

Вцілілих гостей розмістили у прилеглих готелях на курорті.

Нагадаємо, 11 січня у Чехії пролунав вибух у ресторані. У закладі перебували понад 20 людей, шестеро з них загинули. За попередніми даними, у закладі вибухнув бутано-пропановий обігрівач, який перекинувся на терасі ресторану, внаслідок чого зайнялася пожежа.