Імовірною причиною смерті спорсмена-екстремала називають серцево-судинний колапс

В Італії під час польоту на моторному параплані загинув відомий 56-річний австрійський спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер. Нещасний випадок трапився в місті Порто-Сант'Ельпідіо біля узбережжя Адріатичного моря вдень четверга, 17 липня, передає італійська національна телекомпанія RAI.

За даними пожежної бригади, яка прибула на місце інциденту, Баумгартнер втратив контроль над парапланом через раптову слабість і врізався в дерев’яну конструкцію поруч з басейном готелю. Як повідомили рятувальні підрозділи, він загинув миттєво. Імовірно, у спортсмена міг статися серцево-судинний колапс, однак точну причину смерті наразі не встановлено.

Під час падіння уламком параплана Баумгартнера поранило співробітницю готелю – її госпіталізували з травмою шиї.

Зазначається, що на момент аварії біля басейну перебувало багато людей, включно з дітьми. Зі слів рятувальників, трагедія могла бути набагато серйознішою.

Нагадаємо, всесвітню славу Феліксу Баумгартнеру приніс стратосферний стрибок з висоти 39 тис. м восени 2012 року. Він летів зі стратосфери у повному вільному падінні протягом 4 хвилин і 19 секунд, перш ніж розкрився його парашут. Під час вільного падіння спортсмен досяг швидкості понад 1 357 км/год. Його зарахували до перших, хто встановив одразу декілька рекордів: найвища точка стрибка, відстань вільного падіння і максимальна вертикальна швидкість.

Баумгартнер, який народився в австрійському Зальцбурзі 20 квітня 1969 року, з дитинства мріяв літати. Після завершення навчання на слюсаря і роботи автомеханіком, він п’ять років служив в австрійській армії, де, серед іншого, пройшов підготовку як парашутист. У спортивних колах Фелікс Баумгартнер був відомий під прізвиськом «B.A.S.E. 502».