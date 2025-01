Увечері 11 січня на північному заході Чехії в ресторані пролунав потужний вибух. У закладі перебували понад 20 людей, шестеро з них загинули, повідомило у неділю, 12 вересня, агентство Reuters із посиланням на повідомлення екстрених служб.

Вибух пролунав у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії. За попередніми даними, у закладі вибухнув бутано-пропановий обігрівач, який перекинувся на терасі ресторану. Внаслідок вибуху у будівлі сталася пожежа.

6 killed in Czech restaurant blast after propane cylinder explodes



Firefighters put out flames after incident sets building alight in Northwest city of Most pic.twitter.com/W9qRIYMewB