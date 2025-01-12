У Чехії пролунав вибух у ресторані, шестеро загиблих
У закладі вибухнув газовий балон
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Увечері 11 січня на північному заході Чехії в ресторані пролунав потужний вибух. У закладі перебували понад 20 людей, шестеро з них загинули, повідомило у неділю, 12 вересня, агентство Reuters із посиланням на повідомлення екстрених служб.
Вибух пролунав у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії. За попередніми даними, у закладі вибухнув бутано-пропановий обігрівач, який перекинувся на терасі ресторану. Внаслідок вибуху у будівлі сталася пожежа.
6 killed in Czech restaurant blast after propane cylinder explodes— RT (@RT_com) January 12, 2025
Firefighters put out flames after incident sets building alight in Northwest city of Most pic.twitter.com/W9qRIYMewB
Шестеро людей загинули внаслідок вибуху, ще восьмеро отримали поранення. Зазначається, що на момент інциденту в закладі перебували понад 20 людей.
30 людей евакуювали з ресторану та прилеглих будівель.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року у польському місті Цешин внаслідок вибуху газу обвалилась частина історичного будинку. Внаслідок вибуху загинули двоє людей – рятувальники виявили їхні тіла під завалами.