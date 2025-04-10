Роман Мулик є заступником голови фракції «Слуги народу» у Верховній Раді

Народний депутат із Прикарпаття, заступник голови депутатської фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Роман Мулик опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 31 березня.

Роман Мулик задекларував 723 тис. грн зарплати у ВРУ і понад 3 млн грн доходу від продажу нерухомості. На банківських рахунках народного депутата розміщено близько 1 млн грн, ще 34 млн грн він тримає готівкою.

У власності народного депутата 43 земельні ділянки, 15 з яких він купив у 2024 році, а також квартира, BMW X5 2016 року випуску за 2 млн грн та гідроцикл Bombardier.

Дружина нардепа Олена Мулик задекларувала 4,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності, близько 200 тис. грн на банківських рахунках та 2,5 млн грн готівкою. У її власності квартира та 4 паркомісця у Києві, гараж в Івано-Франківську та земельна ділянка у Драгомирчанах. Їздить Олена Мулик, як і чоловік, на BMW Х5 2016 року випуску, вартістю і 2,3 млн грн.

Нагадаємо, уродженець Івано-Франківська Роман Мулик розпочав політичну кар’єру у «Партії регіонів», обравшись від неї депутатом обласної ради у 2010 році. На парламентських виборах 2019 року отримав 73 місце у списку «Слуги народу» і став заступником голови фракції партії у Верховній Раді України.