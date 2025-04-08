Сергій Саїв очолює управління ДМС в Івано-Франківській області з 2012 року

Начальник управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області Сергій Саїв опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 25 березня.

Сергій Саїв задекларував 675 тис. грн зарплати і 285 тис. грн пенсії. Грошей на банківських рахунках чи готівкою Сергій Саїв не має. У власності начальника міграційної служби Прикарпаття залишаються домоволодіння з земельною ділянкою у селі Дзвиняч та причіп «Дністер». У лютому 2024 року Сергій Саїв купив електромобіль Avatr за 2 млн грн та взяв 1 млн грн кредиту.

Дружина начальника ГУ ДМС в Івано-Франківській області Богдана Саїв задекларувала понад 1,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 813 тис. грн. зарплати у ТОВ «С-Капітель», 183 тис. грн виплат від «Прикарпатенерготрейду» 1 млн грн доходу від надання в оренду землі та 1,5 млн грн від продажу нерухомості.

У Богдани Саїв 8 земельних ділянок, 3 квартири, 2 будинки, а також приміщення торгового комплексу, виробничі будівлі та нежитлові приміщення, 6 з яких дружина посадовця купила у 2024 році. Їздить Богдана Саїв на Lexus LX 450 2017 року випуску і вартістю понад 1,6 млн грн, а готівкою тримає 750 тис. грн та 25 тис. доларів.

Додамо, що Сергій Саїв очолює управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області з 2012 року. У вересні 2024 року посадовець отримав підозру за перешкоджання журналістам.