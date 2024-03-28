Сергій Саїв очолює ГУ ДМС в Івано-Франківській області з 2012 року

Начальник управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області Сергій Саїв опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Сергій Саїв задекларував 668,5 тис. грн зарплати і 251 тис грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році він заробив у ДМС 710,4 тис. грн та отримав 193,6 тис. грн пенсії. Грошей на банківських рахунках чи готівкою Сергій Саїв не має. У власності начальника міграційної служби Прикарпаття домоволодіння з земельною ділянкою у селі Дзвиняч та причіп «Дністер».

Дружина начальника ГУ ДМС в Івано-Франківській області Богдана Саїв задекларувала понад мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності, 756 тис. грн. зарплати у ТОВ «С-Капітель», 235 тис. грн виплат від «Прикарпатенерготрейду» та майже 720 тис грн. доходу від надання в оренду землі. У Богдани Саїв 8 земельних ділянок, 4 квартири, 2 будинки, а також приміщення торгового комплексу, виробничі будівлі та нежитлові приміщення.

Їздить дружина начальника міграційної служби Прикарпаття на Lexus LX 450 2017 року випуску і вартістю понад 1,6 млн грн, а готівкою тримає 1,9 млн грн та 21,7 тис. доларів.

Додамо, що Сергій Саїв очолює управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області з 2012 року.