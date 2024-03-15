Ігор Михайлишин очолює Головне управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області з 2011 року

Начальник Головного управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області Ігор Михайлишин опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Ігор Михайлишин задекларував 809,2 тис. грн зарплати і 206,9 тис грн пенсії. У довоєнний 2021 рік він заробив у ДМС 729,6 тис. грн та отримав 82,8 тис. грн пенсії. На банківських рахунках в Ігоря Михайлишина 324,3 тис. грн та 2 тис. євро, ще 15 тис. доларів він тримає готівкою. У власності начальника міграційної служби Закарпаття будинок з землею і квартира в Ужгороді, а також земельна ділянка площею 1000 м2 у селищі Великий Бичків. Ця інформація присутня і в декларації Ігоря Михайлишина за 2021 рік.

Дружина начальника міграційної служби Закарпаття Уляна Михайлишин у 2022 році задекларувала майже 1,5 млн грн доходу від підприємницької діяльності та дивідендів від фермерського господарства «Надія Сад». На банківському рахунку в Уляни Михайлишин 267 тис. грн, ще 58 тис. доларів, 10 тис. євро і 200 тис. грн вона тримає готівкою.

У жовтні 2022 року Уляна Михайлишин придбала нежитлове приміщення в Ужгороді за майже 2 млн грн. У її власності дві квартири, 8 земельних ділянок та Volkswagen Passat 2013 року випуску.

Додамо, що Ігор Михайлишин очолює Головне управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області з 2011 року.