Посадовцю обиратимуть запобіжний захід

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Головного управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області Сергію Саїву за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. За пошкодження відеокамери оператора «Стопкора» посадовцю загрожує до трьох років обмеження волі.

Подія сталася 18 липня в ресторані «Рулька» у селі Дзвиняч, біля Богородчан. Журналісти приїхали в заклад з редакційним завданням, щоб отримати коментар Сергія Саїва щодо великих статків членів його родини.

«Журналісти представилися та, тримаючи в руках мікрофон з написом назви агентства і відеокамеру, почали здійснювати відеозйомку. Підозрюваний не надав відповіді на питання журналістів та умисно вдарив рукою по відеокамері, яка перебувала в руках оператора, пошкодивши її», – інформують в ДБР.

Начальнику ГУ ДМС в Івано-Франківській області повідомили про підозру за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Посадовцю обиратимуть запобіжний захід.

Додамо, що за інформацією розслідувачів, родина Сергія Саїва володіє елітною нерухомістю та автопарком і це не відображено у декларації про доходи посадовця. Сергій Саїв очолює управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області з 2012 року.