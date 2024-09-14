Загалом з російського полону вдалось повернути 103 українських військовослужбовців

У суботу, 14 вересня, під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися два зихисники зі Львівщини. Йдеться про 22-річного оборонця «Азовсталі» Арсена Мачуженка з села Балучин та 24-річного Давида Магуника з Нового Роздолу. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Арсен був серед захисників "Азовсталі", які тримали оборону під час важких боїв у Маріуполі, і потрапив у полон ще в травні 2022 року. Перед війною молодий боєць підписав контракт на військову службу, готуючись захищати країну від агресора», – повідомили на Facebook-сторінці Красненської селищної територіальної громади Золочівського району.

Попереду в Арсена ще складний шлях реабілітації ( фото з Facebook Красненської селищної територіальної громади )

Зазначається, що попереду в Арсена ще складний шлях реабілітації.

Також цього разу з полону повернувся 24-річний Давид Магуник з Нового Роздолу. Воїн служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Боронив Україну на Донеччині та Луганщині. У полон потрапив у травні 2023 року.

На фото Давид з батьком, військовим капеланом ( фото із Telegram Максима Козицького)

Нагадаємо, 14 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону вдалось повернути 103 українських військовослужбовців.