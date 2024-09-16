Загалом з російського полону вдалось повернути 103 українських військовослужбовців

Під час чергового обміну військовополоненими, який відбувся 14 вересня, додому повернувся ще один захисник зі Львівщини. Йдеться про 32-річного Івана Коваліва. Про це у понеділок, 16 вересня, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Загалом під час останнього обміну військовополоненими додому повернулися чотири захисники зі Львівщини.

«Розпочинаємо тиждень зі щасливої звістки. Серед тих, хто повернувся додому під час суботнього обміну полоненими, є також 32-річний Іван Ковалів зі Славської громади», – написав Максим Козицький.

Іван Ковалів був у полоні понад рік.

Іван Ковалів був у російській неволі понад рік

Нагадаємо, що також під час обміну військовополоненими 14 вересня додому повернулися ще три захисники зі Львівщини:

22-річний оборонець «Азовсталі» Арсен Мачуженко з села Балучин;

24-річний Давид Магуник з Нового Роздолу;

Іван Сокаль зі Стрийського району.

Зазначимо, 14 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону вдалось повернути 103 українських військовослужбовців.