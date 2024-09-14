До цієї ініціативи долучилися десятки британців, які самостійно перевозять автомобілі в Україну

Волонтери з Великої Британії в межах акції «Пікапи для миру» привезли до Львова 34 автомобілі для українських захисників. Транспорт допомагатиме їм виконувати бойові завдання – евакуювати поранених військових чи цивільних, перевозити техніку тощо. Про це у суботу, 14 вересня, повідомили у Львівській ОВА.

Автомобілі зі Львівщини поїдуть до бійців з 24-ї ОМБр імені короля Данила, 110-ї ОМБр, 5-ї танкової бригади, Грузинського легіону, підрозділів Нацгвардії та інших бойових формувань.

Ініціатор акції «Пікапи для миру» британський фермер Марк Лерд особисто приїхав передати автомобілі та потиснути руку нашим військовим. Це вже 15 поїздка британських фермерів на Львівщину.

«Серед своїх партнерів та друзів я постійно наголошую, що Україні потрібна наша підтримка. Ті хлопці та дівчата, які зараз на лінії зіткнення, – вони безумовні герої. Хочу пообіцяти, що до кінця цього року ми передамо 500-й автомобіль на допомогу вашим військовим. Ми з вами аж до перемоги!», – наголосив Марк Лерд.

Усі фото Львівської ОВА

Загалом в межах ініціативи «Пікапи для миру» (Pickups for Peace) військовим підрозділам передали 430 автомобілів, зокрема, й швидкої медичної допомоги.

До цієї ініціативи долучилися десятки британців, які самостійно перевозять автомобілі в Україну. Деякі їдуть родинами, щоб змінювати один одного за кермом, адже дорога далека. Більшість гостей-волонтерів в Україні вперше.