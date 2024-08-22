Кулемети FN Minimi Mk.3 підходять для штурмів, роботи в містах та лісах

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав Силам оборони України 150 кулеметів FN Minimi – це найновіша модифікація Mk.3 у калібрі 7,62 мм НАТО. Зброю отримали бійці 82-ї бригади, 12-ї бригади Нацгвардії «Азов», 126-ї бригади ТрО, 47-ї бригади «Маґура», 503-го батальйону морської піхоти, 13-ї бригади НГУ «Хартія» і бійці 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла. У фонді зазначають, що загальна вартість зброї становить 94,8 млн гривень.

«Колективне піхотне озброєння — один з найбільших запитів Сил оборони до фонду. Нові кулемети FN Minimi Mk.3 відмінно підходять для штурмів, контактних боїв на коротких і середніх відстанях, роботи в містах та лісах. Вони значно легші та менші за радянські ПКМи. Відразу готові до встановлення прицілів і використовують вже споряджені одноразові кулеметні стрічки під натівський 7,62 мм патрон, що дуже практично та зручно», – розповів директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

FN Minimi у калібрі 7,62-мм можна швидко переобладнати у версію під патрон 5,56 силами одного піхотинця у польових умовах. Зброя важить 9 кг, може здійснювати до 850 пострілів за хвилину й прицільно вражати ворога на відстані до 1 км.

Кулемети вже передали Силам оборони (Фото «Повернись живим»)

Додамо, що «Повернись живим» придбав 40 кулеметів FN Minimi Фонд завдяки компанії «Укрнафта», яка задонатила 25.3 млн грн. Внесок ще за 30 кулеметів розміром майже 19 млн грн зробила НЕК «Укренерго». Решту кулеметів фонд придбав за донати на загальні рахунки організації.

Нагадаємо, що «Повернись живим» – це перша благодійна організація в Україні, яка отримала дозвіл на імпорт товарів військового та подвійного призначення. З весни 2022 року фонд придбав авіакомплекс Bayraktar TB2, сотню снайперських гвинтівок і понад 4600 одиниць колективного піхотного озброєння (міномети, гранатомети, кулемети) тощо.