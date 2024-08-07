Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» оголосив новий збір допомогу бригадам, що працюють із модернізованими FPV-дронами, які збивають російські розвідувальні БпЛА. Ціль – знищити 1000 російських дронів.

Як повідомив директор Фонду Тарас Чмут, Сили оборони знищуватимуть ворожі БпЛА за допомогою модернізованих FPV. Це одне з найефективніших рішень для боротьби із ними. Але одних лише дронів-камікадзе недостатньо. Саме тому «Повернись живим» буде розвивати та забезпечувати групи прикриття також, зокрема, пікапами, боєприпасами, засобами звʼязку, живлення, оптикою тощо.

«Придбаємо для підрозділів усе, що потрібно для комплексної роботи: нові пікапи, адаптовані FPV з боєприпасами, звʼязок, живлення, нічну оптику. Військові отримають повну екосистему, яка дозволить екіпажам рубати крила російським пташкам. Ви – донатите, Фонд – забезпечує, Сили оборони – знищують. Долучайтеся! Влаштуємо русні дронопад», – розповів Тарас Чмут.

Майно у межах проєкту отримають підрозділи, які, або вже показали ефективність застосування модернізованих FPV-дронів проти російських розвідувальних БпЛА, або розгортають спеціально навчені групи прикриття. Підтримати «Дронопад» можна за посиланням.