Робота мобільних вогневих груп

З початку 2023 року до 15 травня 2024 року фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» спрямував на підсилення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони понад 262 млн грн. На ці гроші благодійники придбали необхідний транспорт та обладнання для 106 військових частин із 22 регіонів України. Про це ZAXID.NET розповіли у прес-службі фонду «Повернись живим».

«У 2023 році “Повернись живим” долучився до державної програми з розгортання в усіх регіонах країни мобільних вогневих груп у новостворених зенітно-кулеметних батальйонах. У межах цієї ініціативи фонд забезпечив близько 600 мобільно-вогневих груп засобами зв’язку, живлення, тепловізійною оптикою та іншим обладнанням», – розповіли у фонді «Повернись живим».

Допомогу від фонду отримали 106 військових частин із 22 областей України. Серед них підрозділи ППО Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії, Військово-морських сил, Держприкордонслужби тощо.

«Повернись живим» придбав та передав підрозділам протиповітряної оборони:

112 нових пікапів;

1855 одиниць оптики;

2587 планшетів та комплектуючих;

820 засобів зв’язку;

248 прожекторів;

909 засобів живлення;

320 ноутбуків;

195 моніторів.

У фонді зазначили, що це обладнання вдалося придбати за допомогою пожертв людей та бізнесів на загальні рахунки організації поза окремими публічними зборами.

«Мобільні вогневі групи є фактично другим рубежем протиповітряної оборони. Їх переважно застосовують на шляхах, якими ворожі повітряні цілі намагаються оминути основні засоби нашої ППО», – зазначили у фонді.

«Повернись живим» обіцяє продовжити забезпечувати мобільні вогневі групи транспортом і обладнанням. У Фонді додають, що працюють на підсилення протиповітряної оборони України з 2016 року.