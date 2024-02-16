Фонд «Повернись живим» прозвітував про гроші, які отримав від благодійників

З 24 лютого 2022 року до кінця грудня 2023 року благодійники перерахували фонду «Повернись живим» понад 10 млрд грн. Сума середнього переказу пожертв становить приблизно 3,6 тис. грн. У прес-службі фонду «Повернись живим» розповіли, що благодійниками для 650 підрозділів, частин та з’єднань Сил оборони стали люди з понад 90 країн.

«Лише на підготовку війська до літньої наступальної кампанії 2023 року пішло більше ніж 2 млрд грн. Також забезпечили транспортом і обладнанням саперів. Передали армії 10 майстерень технічного обслуговування. Допомогли кіберсилам ЗСУ розбудувати інфраструктуру, розгорнули вісім навчально-тренувальних комплексів із тактичної медицини в ЗСУ. Продовжуємо прокачувати зв'язок протиповітряної оборони. І це лише частина нашої роботи», – розповів заступник директора Фонду «Повернись живим» Олег Карпенко.

Також «Повернись живим» придбав:

безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2;

26 БПЛА «Лелека-100» у складі 72 БпЛА;

25 БПЛА Shark у складі 75 БпЛА;

11 розвідувальних комплексів PD-2;

8 920 коптерів;

20 200 FPV-дронів із боєкомплектом;

1 460 кулеметів калібру 7,62 мм;

286 мінометів калібру 120 мм;

200 автоматичних кулеметів калібру 12,7 мм;

300 мінометів калібру 82 мм;

50 автоматичних гранатометів;

1 000 ручних гранатометів ATGL-L3;

1240 нових автівок;

11 броньовиків;

10 майстерень технічного обслуговування;

37 084 рацій;

16 022 планшетів;

8 384 одиниці тепловізійної та нічної оптики;

1 897 оптичних прицілів.

У фонді додають, що за час повномасштабної війни реалізували понад 50 проектів. Сума найбільшого з них становить 400 млн грн. Йдеться про закупівлю кулеметів, гранатометів та мінометів.