Фонд «Повернись живим» зібрав для військових понад 10 млрд грн
З 24 лютого 2022 року до кінця грудня 2023 року благодійники перерахували фонду «Повернись живим» понад 10 млрд грн. Сума середнього переказу пожертв становить приблизно 3,6 тис. грн. У прес-службі фонду «Повернись живим» розповіли, що благодійниками для 650 підрозділів, частин та з’єднань Сил оборони стали люди з понад 90 країн.
«Лише на підготовку війська до літньої наступальної кампанії 2023 року пішло більше ніж 2 млрд грн. Також забезпечили транспортом і обладнанням саперів. Передали армії 10 майстерень технічного обслуговування. Допомогли кіберсилам ЗСУ розбудувати інфраструктуру, розгорнули вісім навчально-тренувальних комплексів із тактичної медицини в ЗСУ. Продовжуємо прокачувати зв'язок протиповітряної оборони. І це лише частина нашої роботи», – розповів заступник директора Фонду «Повернись живим» Олег Карпенко.
Також «Повернись живим» придбав:
- безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2;
- 26 БПЛА «Лелека-100» у складі 72 БпЛА;
- 25 БПЛА Shark у складі 75 БпЛА;
- 11 розвідувальних комплексів PD-2;
- 8 920 коптерів;
- 20 200 FPV-дронів із боєкомплектом;
- 1 460 кулеметів калібру 7,62 мм;
- 286 мінометів калібру 120 мм;
- 200 автоматичних кулеметів калібру 12,7 мм;
- 300 мінометів калібру 82 мм;
- 50 автоматичних гранатометів;
- 1 000 ручних гранатометів ATGL-L3;
- 1240 нових автівок;
- 11 броньовиків;
- 10 майстерень технічного обслуговування;
- 37 084 рацій;
- 16 022 планшетів;
- 8 384 одиниці тепловізійної та нічної оптики;
- 1 897 оптичних прицілів.
У фонді додають, що за час повномасштабної війни реалізували понад 50 проектів. Сума найбільшого з них становить 400 млн грн. Йдеться про закупівлю кулеметів, гранатометів та мінометів.