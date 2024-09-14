Франциск заявив, що обидва кандидати у президенти виступають «проти життя»

Папа Римський Франциск розкритикував обох кандидатів у президенти США за їхню позицію щодо абортів та міграції, і порадив американським католикам вибрати того, хто, на їхню думку, є «меншим злом» на виборах у листопаді. Про це пише The Hill з посиланням на заяву понтифіка 13 вересня.

Франциск підкреслив, що він не є американцем і не буде голосувати. Утім, коли його попросили висловити свою позицію щодо двох гострих питань – абортів і міграції – Франциск заявив, що обидва кандидати у президенти «проти життя – і той, хто викидає мігрантів, і той, хто вбиває немовлят». Папа Римський поіменно не згадав ні чинної віцепрезидентки США, демократичної кандидатки Камали Гарріс, яка підтримує право жінок на аборти, ні колишнього президента, республіканця Дональда Трампа – рішучого противника нелегальної міграції.

Франциск пояснив, що міграція – це право, описане у Святому Письмі, і що кожен, хто не слідує біблійному заклику вітати чужинця, чинить тяжкий гріх. Він також заявив, що аборт – це вбивство людини.

«Подобається вам це слово чи ні, але це вбивство. Ми повинні це чітко усвідомлювати», – сказав Папа.

Відповідаючи на питання про те, що виборці повинні робити на виборчих дільницях, Франциск нагадав про громадянський обов'язок голосувати.

«Треба голосувати й вибирати менше зло. Хто є меншим злом: жінка чи чоловік? Я не знаю. Кожен по совісті повинен подумати та зробити це», – відповів понтифік.

The Hill зазначає, що це не перший випадок, коли Папа Римський Франциск висловлювався щодо виборів у США. Напередодні виборів 2016 року Франциска запитали про план Дональда Трампа побудувати стіну на американо-мексиканському кордоні. Тоді Франциск заявив, що кожен, хто будує стіну, щоб утримати мігрантів, «не є християнином».

Президентські вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада відбудуться 60-ті вибори президента США. За пост глави Білого дому змагатимуться представник від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп і представниця від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс. Остання заявила про свою готовність взяти участь у президентських виборах у США після того, як президент Джо Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів.

11 вересня Дональд Трамп і Камала Гарріс провели перші передвиборчі дебати. Трамп заявив, що вони були найкращими в його кар’єрі – втім, аналітики підкреслюють, що кандидат від Республіканської партії озвучував популістські гасла та щонайменше 33 рази збрехав, а Камала Гарріс намагалася відповідати більш конструктивно. Під час дебатів Дональд Трамп традиційно заявив, що нібито припинить російсько-українську війну «за 24 години», а Камала Гаріс відповіла, що Трамп «здасть Україну Путіну». Також кандидати обговорили економічні, соціальні та політичні питання.

За результатами опитування серед глядачів дебатів, перемога дісталася представниці Демократичної партії Камалі Гарріс. Так вважають 63% респондентів (із 605 зареєстрованих виборців у США). На підтримку кандидатки від демократів також виступила всесвітньо відома співачка Тейлор Свіфт. За підрахунками американських ЗМІ, підтримка співачки може вплинути на рішення приблизно 8% виборців.

The Washington Post повідомляв, ще одні дебати між кандидатами на місце глави Білого дому Камалою Гарріс та Дональдом Трампом можуть відбутися у жовтні. Тоді ж можуть відбутися дебати між кандидатами на пост віцепрезидента між сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом (представник Трампа) та губернатором Міннесоти Тімом Волцом (представник Гарріс).

13 вересня Дональд Трамп заявив, що не братиме участі у повторних дебатах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Політик переконаний, що нібито виграв дебати проти кандидатки від демократів.