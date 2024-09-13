Трамп та Гарріс првоели дебати 11 вересня

Експрезидент США та кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не буде брати участь у повторних дебатах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. У четвер, 12 вересня політик написав у своїй соцмережі Truth Social, що нібито виграв дебати проти Гарріс.

Дональд Трамп заявив, що не буде брати участі у повторних дебатах, оскільки опитування начебто демонструють його перемогу у дебатах, які відбулися 11 вересня. Він заявив, що Камала Гарріс нібито програла, тому що її команда хоче провести ще одні дебати за участі кандидатів.

«Коли боксер програє бій, перші слова, які можна почути з його вуст: "Я хочу реваншу"… Я виграв дебати проти радикальної кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс і вона закликала до нових… «Третіх дебатів не буде!», – написав Дональд Трамп.

Також Трамп заявив, що нібито Камала Гарріс не хоче проводити дебати на прореспубліканському каналі Fox News. Нагадаємо, The Washington Post повідомив, ще одні дебати між кандидатами на місце глави Білого дому Камалою Гарріс та Дональдом Трампом можуть відбутися у жовтні. Тоді ж можуть відбутися дебати між кандидатами на пост віцепрезидента.

Як пройшли дебати Трампа та Гарріс

11 вересня кандидати від партій США провели передвиборчі дебати. Дональд Трамп заявив, що вони були найкращими в його кар’єрі – втім, аналітики підкреслюють, що кандидат від Республіканської партії озвучував популістські гасла та щонайменше 33 рази збрехав, а Камала Гарріс намагалася відповідати більш конструктивно.

Під час дебатів Дональд Трамп традиційно заявив, що нібито припинить російсько-українську війну «за 24 години», а Камала Гаріс відповіла, що Трамп «здасть Україну Путіну». Також кандидати обговорили економічні, соціальні та політичні теми.

Згідно з опитуванням серед глядачів дебатів, 63% американців віддали першість віцепрезидентці Камалі Гарріс. Зазначимо, про поразку Трампа в дебатах повідомив і канал Fox News, на який опирається політик. Відповідно до попередніх опитувань, після дебатів рейтинг Камали Гарріс збільшився на кілька відсотків – крім того, за кандидатку від демократів виступила всесвітньо відома співачка Тейлор Свіфт. За підрахунками американських ЗМІ, підтримка співачки може вплинути на рішення приблизно 8% виборців.

Нагадаємо, 60-ті президентські вибори в США відбудуться 5 листопада.