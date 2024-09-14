13 вересня російська армія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях

У Сумській області внаслідок атаки енергооб'єкта загинув працівник підприємства, ще сім співробітників отримали поранення. Про це повідомило Міністерство енергетики в суботу, 14 вересня.

За інформацією відомства, упродовж минулої доби, 13 вересня, під російський обстріл потрапила енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. На Сумщині внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання й укриття, знеструмлювались кілька підстанцій.

«Унаслідок атаки загинув працівник підприємства – 54-річний водій, ще семеро працівників отримали поранення та були госпіталізовані», – ідеться в повідомленні.

У Міненерго нагадали, що в суботу, 14 вересня, відключення електроенергії не плануються. Утім через несприятливі погодні умови наразі знеструмленим залишається 71 населений пункт у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській та Черкаській областях.

Зазначимо, у ніч на 14 вересня російська армія атакувала Україну 76 ударними БпЛА. Сили ППО збили 72 російських дронів-камікадзе. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про руйнування внаслідок падіння уламків дронів в Одеському та Ізмаїльському районах.