Ворог випустив понад 70 дронів-камікадзе типу Shahed

У ніч на суботу, 14 вересня, російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Ворог випустив 76 ударних БпЛА із території Курська та Єйська у Російській Федерації, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Упродовж ночі російські дрони фіксували у 12 українських областях. Серед них:

Одеська

Миколаївська

Херсонська

Полтавська

Харківська

Київська

Донецька

Житомирська

Дніпропетровська

Черкаська

Вінницька

Сумська

У Повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою вдалось збито 72 ворожі ударні БпЛА. За інформацією військових, ще два ворожі безпілотники були локаційно втрачені на території України, а інші два – повернулися в Росію.

Результати роботи протиповітряної оборони у ніч на 14 вересня

Окрім того, у ніч на 14 вересня військовослужбовці ВМС України знищили ще дев'ять безпілотників під час російської атаки на Одещину.

Наслідки нічної атаки на Україну 14 вересня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на ранок ворог завдав удару керованої авіабомбою по Холодногірському району. Унаслідок обстрілу пошкоджено гаражний кооператив. Постраждалих мешканців немає.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що росіяни другу ніч поспіль атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Унаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновані три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж.

Окрім цього, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загоряння даху приватного будинку, а на іншій локації – загорівся автомобіль та складське приміщення. Також в Ізмаїльському районі через російську атаку пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку.

Мер Києва Віталій Кличко близько другої години ночі повідомив про роботу ППО в області. Згодом він розповів, що в Оболонському районі уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що уламки БпЛА впали на межі міста та області, за межами житлової забудови. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.