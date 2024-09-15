Картина Олени Дем’яненко знята за мотивами легендарної оперети Ярослава Барнича.

19 вересня у 14-ти містах України у повторний прокат виходить фільм «Гуцулка Ксеня». Картина Олени Дем’яненко знята за мотивами легендарної (та свого часу забороненої) оперети Ярослава Барнича.

Фільм вийшов на екрани України у 2019 році. З того часу він об’їздив без перебільшення весь світ, побувавши в багатьох країнах Європв, обох Америк, Азії, зовсім недавно зустрівся з глядачам В’єтнаму та Тайланду. Тепер він повернувся додому. І кращого моменту годі було й чекати.

Попри опереткову легкість, кольорову насиченість та добрий гумор фільм резонує з сьогоденням і дуже потрібен зараз. Адже чудова музика, блискучі діалоги, сучасний погляд на класичну оперету, мальовничі Карпати є нагадуванням про те, що ми втратили колись і за що боремося зараз. З перших кадрів фільм захоплює гуцульським танго у виконанні фрік-кабаре Dakh Daughters. Карпати тут – місце для містики та традицій, але, в першу чергу, місце для щастя.

Легкий, проте не легковажний мюзикл крім усього іншого дозволяє видихнути хоч на ті дві години у кіно.

Отже, у карпатське селище Ворохта приїжджають колишні односельці, а нині – американські емігранти, для того, щоб знайти наречену для молодого Яро. Його батько залишив йому мільйонний спадок, але Яро отримає його тільки за умови, що одружиться на свідомій українці. Парубок одразу закохується у вродливу гуцулку Ксеню, та чи погодиться вона вийти на нього заміж? А тим часом до анексії західної частини України залишається два тижні…

У ролях Варвара Лущик, Макс Лозинський, Олег Стефан, Ольв’є Бонжур, Ігор Цішкевич, Катерина Молчанова, Христина Федорак, Тетяна Печенкіна, Марічка Штирбулова, Віталій Ажнов, Фрік-кабаре «Dakh Daughters», гурт «ДахаБраха» та інші. Композитор Тімур Полянський, продюсер – Дмитро Томашпольський.

Фільм отримав Grand-Prix Atami Film Festival 2019 у Японії, був нагороджений двома «Золотими Дзигами» Української кіноакадемії.

Спеціальний показ за участю знімальної групи відбудеться 19 вересня о 18:30 у культурному кластері «Краків» (Київ). Львів’яни зможуть зустрітись з авторами картини 21 вересня о 17:00 у «Планеті кіно» (Форум).