Сезон слив добігає кінця. Якщо ви не встигли насолодитись цими фруктами, то поспішіть. А ми пропонуємо вам добірку простих рецептів зі сливами, які може приготувати навіть початківець.

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Курка зі сливами

Дуже смачна страва, що робиться просто, а смакує як щось дуже вишукане та складне. Ідеальним гарніром є відварний рис.

Крученики з чорносливом

Ще один рецепт української кухні, який допускає безліч варіацій. Головне, що має бути: тонко відбите м’ясо, у яке загортається начинка. Пропонуємо приготувати крученики зі свинини з чорносливом.

Тертий пиріг зі сливами

Один із найпростіших та найпопулярніших рецептів пирога зі свіжими сливами.

Оладки зі сливами та корицею

Зі сливок, поки сезон, можна готувати все. Вони пасують до м’яса, птиці, овочевого та м’ясного рагу, навіть до борщу. Звичайно, випічка теж прекрасна. Сьогодні пропонуємо почати день зі сливками.

Пиріг з сиром, сливами та меренгою

Ніжне тісто на сметані та повітряні збиті білки чудово пасують до слив. Ми даємо рецепт найрозповсюдженішої французької меренги, але можна обрати будь-яку.

Баварський пиріг зі сливами та сиром

М’який сливовий пиріг із сирною скоринкою випікається дуже швидко.

Сливовий заливний пиріг

Заливний пиріг зі сливами готується нашвидкоруч, з мінімальною кількістю інгредієнтів, але виходить дуже смачним та соковитим.

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