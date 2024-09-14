Росіяни мілітаризують дітей на тимчасово окупованих територіях України

Росія залучає українських дітей на тимчасово окупованих територіях до парамілітарних організацій та перевиховують на користь російської пропаганди. За цим фактом в Україні триває розслідування 11 справ, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

За словами Костіна, росіяни проводять ідеологічну обробку українських дітей, зокрема, залучаючи їх до парамілітарних юнацьких організацій. Згодом дітей можуть змусити брати участь у війні проти України.

«Дітям видають російські паспорти і замінюють дані, їх “перевиховують” у дусі російської пропаганди, затягують в “Юнармію” та інші парамілітарні організації. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів “Юнармії” можна залучати до бойових дій проти України», – повідомив Андрій Костін.

За фактами пропаганди та мілітаризації українських дітей правоохоронці розслідують 11 кримінальних проваджень, дев’ять із них – скеровані до суду. Зазначається, що чотири особи вже засудили до покарання.

За даними генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей. Найбільше їх – на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Зокрема, вони стосуються депортації, позбавлення волі та сексуального насильства.