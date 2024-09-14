Монети, які можуть мати історичну цінність, тимчасово вилучили і скерували на експертизу

На Львівщині виявили партію старовинних монет, які везли в Норвегію. Про це у суботу, 14 вересня, повідомили у Львівській митниці.

У пункт пропуску «Краківець-Корчова» прибув автомобіль Alfa Romeo під керуванням 32-річного громадянина Норвегії. Водій прямував на виїзд з України і для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор».

Однак під час огляду його автомобіля працівники митниці спільно з прикордонниками виявили в салоні авто 36 монет, датованих 1725-1913 рр., та чотири металевих ложечки 1727-1835 рр.

Усі фото Львівської митниці

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч.3 ст. 471 (Недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та які переміщуються громадянами).

Монети, які можуть мати історичну цінність, тимчасово вилучили і скерували на експертизу.