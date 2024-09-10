У багажнику авто виявили понад 11 тисяч стоматологічних обертових інструментів

У пункті пропуску «Шегині-Медика», що на українсько-польському кордоні, митники виявили велику партію стоматологічних інструментів, загальною вартістю близько 5 млн грн. Про це інформує Львівська митниця.

Як вказано у повідомленні митників, у пункт пропуску в Шегинях приїхав 49-річний мешканець Буковини на автомобілі Opel. Під час огляду авто у багажнику виявили понад 11 тисяч стоматологічних обертових інструментів виробництва Німеччини. Вартість контрабандного товару становить близько 5 млн грн.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу «зелений коридор», але уникнути адміністративної відповідальності йому не пощастило: за цим фактом митники склали протокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ.