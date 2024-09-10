Мешканця Великого Любіня на Львівщині затримали за організацію схеми незаконного перетину кордону. За 18 тис. доларів затриманий обіцяв влаштувати військовозобов’язаного водієм автобуса, щоб він перетнув кордон. Клієнт здав переправника правоохоронцям, під час отримання частини грошей його затримали.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, на початку серпня 2024 року мешканець Великого Любіня зустрівся із військовозобов’язаним чоловіком і розповів, що за 18 тис. доларів може організувати для нього перетин кордону, влаштувавши його водієм рейсового автобуса.

Після отримання такої пропозиції чоловік звернувся до правоохоронців та діяв під їхнім контролем. 5 вересня клієнт передав переправнику частину грошей (10 тис. доларів) на стоянці біля ринку «Шувар» у Львові. Організатора схеми затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб за кордон).

Суд уже обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю вийти із СІЗО під 605 тис. грн застави. Ухвалу суду ще можна оскаржити. Досудове розслідування триває.