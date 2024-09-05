Під час одержання майже 17000 доларів 19-річного львів’янина затримали

У Львові правоохоронці затримали 19-річного організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. За майже 17000 доларів львів’янин обіцяв виготовити фейкові документи для перетину кордону.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, за майже 17 тисяч доларів США підозрюваний організував для військовозобов’язаного, який підлягає мобілізації, незаконний трансфер до країн Євросоюзу під час війни.

Схема полягала у виготовленні ухилянту фальшивих документів, як волонтера міжнародної благодійної організації, на підставі яких той зможе легально перетнути державний кордону України в межах пункту пропуску.

Під час одержання всієї суми 19-річного львів’янина затримали. Наразі прокурори підготували клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Йому повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).