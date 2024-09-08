Незадекларовані товари, які водії везли в Україну

За добу 7 вересня львівські митники виявили двох водіїв, які намагалися незаконно ввезти в Україну товари. Зокрема, 31-річний прикарпатець хотів приховати 38 IPhone Apple та іншу техніку на майже 1 млн грн. У пресслужбі Львівської митниці розповіли, що інший затриманий водій також є 31-річним мешканцем Прикарпаття. Він віз партію колекційного алкоголю на 500 тис. грн.

У повідомленні митниці йдеться, що перший викритий водій керував мікроавтобусом Mercedes Sprinter і проходив перевірку у пункті «Шегині-Медика». Він заховав телефони та техніку під особистими речами й зверху прикрив продуктами. Митники склали на водія протокол через приховування товарів від митного контролю (ч. 1 ст. 483 МКУ). Йому загрожує штраф, конфіскація товарів та техніки.

У водіїв можуть конфіскувати товар. Фото Львівської митниці

Іншого водія, який керував автобусом Mercedes Benz, зупинили у «Краківці». Для проходження митного контролю він обрав смугу «червоний коридор» і задекларував переміщення особистих речей. Однак після огляду митники знайшли партію колекційного алкоголю, вартість якого становить приблизно 500 тис. грн. На чоловіка склали адмінпротокол про недекларування товарів (ч. 3 ст. 471 МКУ). Санкція статті передбачає штраф та конфіскацію товарів.