Основна мета акції – зібрати кошти на проведення всеукраїнського артфестивалю «Твори СвіТИ» для дітей із вразливих категорій

У понеділок, 16 вересня, у Львові стартувала благодійна акція для допомоги дітям з вразливих категорій – «Твори добро з Рі та Ді». Акція, яку влаштував благодійний фонд «Рідні», триватиме до 16 листопада. Вона проходить за підтримки українського бізнесу, який із продажу своїх товарів та послуг скерує певну суму для допомоги дітям.

Основна мета акції – зібрати кошти на проведення всеукраїнського артфестивалю «Твори СвіТИ» для дітей із вразливих категорій.

Артфестиваль спрямований на підтримку дитячої творчості та інтеграцію дітей через мистецтво, допомагаючи їм висловлювати свої емоції, мрії та бачення майбутнього. Фестиваль «Твори СвіТИ» проводиться у форматі артмайстерок, на яких діти зможуть пізнати світ через творчість та культуру, проявити себе через креативність та сміливість, налагодити контакт з іншими дітьми та стати приналежними до мистецтва. Артфестиваль залучить талановитих дітей з різних регіонів України, надаючи їм унікальну можливість отримати необхідні ресурси та досвід творчого вираження для укріплення внутрішніх опор в складних життєвих ситуаціях та викликах повномасштабного вторгнення задля щасливого майбутнього України.

Акція «Твори добро з Рі та Ді» проходить за підтримки партнерів, серед них представники українського бізнесу: квіткова крамниця Amber Flowers , об'єднання б'юті-салонів Factory Family ( Hair Factory, Nail Factory, Face Factory та Narcissist), крамниця з декором «Щось цікаве», магазин «Баба Peredala», магазин доглядової косметики Sisters Stelmakh, готель «Замок Лева». Вони долучаються до ініціативи та передають відсоток із продажу своїх товарів та послуг на благодійність. Детальніші умови про акції можна дізнатися за посиланням. На більшості локацій партнерів акції можна за донат отримати унікальні стікери та листівки, які намалювали діти. Виручені кошти теж спрямують на проведення артфестивалю.