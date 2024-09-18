Новий Бетмен – Роберт Паттісон

На Голлівудській алеї слави у Лос-Анджелесі з'явиться 2790-та зірка, присвячена головному герою фільмів всесвіту DC про Бетмена. Це перший супергерой, чиє ім'я з’явиться на зірці алеї слави, повідомляє видання Independent.

Зірка сепергероя, який вперше з’явився у коміксах у 1939 році, з'явиться вже 26 вересня 2024 року. Серед супергероїв Бетмен є першим, але до нього зірки на алеї слави вже отримали Мікі Маус та Ґодзілла.

Аллея слави (фото The Holliwood Reporter)

Про нагородження супергероя повідомила Зірка Бетмена буде розташована поруч з іменами актора Адама Веста, який зіграв головну роль у серіалі про Бетмена та співавтора коміксів Боба Кейна.

Нагадаємо, фільми про Бетмена знімав у 1989 та 1992 роках Тім Бертон, де Майкл Кітон зіграв головну роль. Згодом вийшла трилогія Крістофера Нолана з Крістіаном Бейлом. У 2022 році вийшов «Бетмен» з Робертом Паттінсоном.