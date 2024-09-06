5 вересня в український прокат вийшов комедійний фільм жахів «Бітлджюс Бітлджюс» (Beetlejuice Beetlejuice) Тіма Бертона. Він є сиквелом фільму «Бітлджюс», від прем’єри якого минуло уже 36 років. Час не перешкодив Бертону знову зібрати разом Майкла Кітона, Вайнону Райдер, Кетрін О'Гару, доповнивши їх новими виконавцями, зокрема Дженною Ортегою.

У 1988 році, коли вийшов оригінальний фільм, він став буквально сенсацією.

Навіть в Україні, в умовах знищеного кінопрокату та добу відеосалонів, його активно дивились та обговорювали. Навряд так само пощастить і другій частині, яку, на щастя, можна дивитись у кіно.

Бертон поєднав похмуру готичну культуру з чорним гумором та бурхливою фантазією. Потім були «Едвард руки-ножиці», «Свіні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт», «Труп нареченої», «Похмурі тіні» та серіал «Венздей», звідки образ Дженни Ортеги практично перекочував у новий фільм.

У «Бітлджюсі» молоде подружжя Адам і Барбара Мейтленди гинуть в аварії та стають привидами у своєму будинку. Однак після їхньої смерті будинок купила родина Дітців з Нью-Йорка. Мейтленди за допомогою геть безбашеного привида Бітлджюса вирішили позбутися непроханих гостей. Проте несподівано виявилось, що потойбічний світ може бачити Лідія Дітц (Вайнона Райдер).

Кадр з фільму

За той час героїня Райдер зробила телевізійну кар’єру та заробила чимало грошей на тій своїй властивості. Проте її весь час переслідує образ Бітлджюса, що не аби як псує їй життя. Як і складні стосунки з непокірною донькою Астрід (Дженна Ортега), яка звинувачує Лідію у смерті батька. Мачуха Лідії Делія (Кетрін О’Гара) шукає себе в сучасному мистецтві.

Коли стається сімейна трагедія, троє жінок з родини Діти змушені повернутися до сумнозвісного будинку у Вінтер-Рівер. Там Астрід випадково відкриває портал до потойбічного світу, що призводить до величезних проблем в обох світах. І не останньою з них стає Бітлджюс (Майкл Кітон).

Сам привид зі складним характером також під ударом: його розшукує колишня дружина. Її грає нова подруга Бертона Моніка Беллуччі. І традиційно Бертон не дає своїм музам спуску. У яких тільки образах не з’являлась його попередня кохана Гелена Бонем Картер! Белуччі взагалі доведеться скріплювати себе степлером.

Кадр з фільму

Також у фільмі зіграли Віллем Дефо, Джастін Теру, Артур Конті. У несподіваному епізоді ми побачимо навіть Денні Де Віто.

Музику до картини написав Денні Ельфман, з яким Бертон постійно співпрацює. Крім того, у стрічці чимало гітів, що відсилають нас до першої картини.

Світова прем'єра фільму відбулася 28 серпня 2024 року на Венеційському кінофестивалі, який він і відкривав.

Кадр з фільму

Отже, «Бітлджюс 2» – спроба повернутись до попереднього досвіду. Тут маємо усе, що вміє та любить Тім Бертон: похмура, але водночас весела готика, чорний гумор, дещиця божевілля, смішні спецефекти, чудові актори. Кіномани легко знайдуть у картині пародії на «Дюну», «Гаррі Поттера» та інші попгіти. Бертон фантазує, пустує та намагається говорити про поважні речі в улюбленій хуліганській манері. Проте часом картина виглядає якоюсь втомленою, як ранок після новорічної ночі.

Але, без сумніву, втомлений Бертон краще, ніж жодного Бертона. Тому варто сміливо йти у кіно, щоб поринути у проблеми потойбіччя, які насправді мало чим відрізняються він наших.

Кадр з фільму



А ще хочеться нагадати, що Бітлджюс з’являється тоді, коли промовляєш його ім’я тричі. Те, що у назві сиквелу його згадано лише двічі дає нам натяк на продовження. Сподіваємося, воно з’явиться скоріше, ніж за 36 років.