Традиційно розповідаємо про нові картини у кінопрокаті. Цього тижня можна подивитись пригодницький фільм «Граф Монте-Крісто», анімація «Детективи зміропоїзда» та трилер «Переслідувач». І, звичайно, «Бітлджюс Бітлджюс» Тіма Бертона, про який ми розповімо окремо.

«Граф Монте-Крісто»

Головну роль Едмона Дантеса у фільмі виконав молодий французький актор П'єр Ніне («Ів Сен Лоран», «Маскарад»), а в українському дубляжі озвучив його популярний співак та шоумен Володимир Дантес.

Прем'єра фільму (на головному фото) відбулась в межах позаконкурсної програми цьогорічного Каннського кінофестивалю.

Юний Едмон Дантес (П'єр Ніне) планує невдовзі стати капітаном корабля та одружитися зі своєю коханою Мерседес (Анаїс Демустьє, «Нов подружка»). На жаль, не всі бажають йому щастя. Хлопця несправедливо та необґрунтовано звинувачують у зраді. Едмон опиняється у замку Іф на віддаленому острові. Єдиним його співрозмовником впродовж довгих років є аббат Фаріа (П'єрфранческо Фавіно, «Марія»). Аббат розповідає йому де заховані скарби тамплієрів. Після втечі ці скарби допоможуть організувати гідну помсту тим, хто запроторив його у в’язницю.

Екранізація «Граф Монте-Крісто» реалізована режисерів Александра де Ла Пательєра та Матьє Делапорта. Нещодавно вони екранізували роман Дюма «Три мушкетери» і нині екранізують ще один його твір. Зйомки велися у старовинних спорудах в різних регіонах Франції. Сцени ув’язнення зняті саме у замку Іф, який нині є популярною туристичною локацією неподалік від Марселю.

«Детективи звіропоїзда»

Норвезька 3D-анімація «Детективи звіропоїзда» є третьою частиною франшизи. Попередня частина в українському прокаті мала назву «Різдво на Веселій фермі».

У центрі сюжету – геніальний винахідник Альберт Ейнсвин, який розробив насіння, яке може зростати без дощу, сонця, і навіть без ґрунту. Однак під час мандрівки на звіропоїзді неймовірний винахід зникає – хтось його викрав. На щастя, серед пасажирів потягу знаменита детективка Аґата Гризті. Разом зі своїми помічниками вона починає розслідування.

Прототипами для героїв та героїнь мультфільму стали видатні постаті: науковець та винахідник Альберт Ейнштейн та письменниця, авторка детективів Агата Крісті. The Guardian називає персонажів та персонажок «рок-н-рольними коровами».

«Переслідувач»

Події фільму розбиті на шість епізодів і на самому початку озвучено, що глядачу пропонується екранізація відомих злочинів. У кожному з епізодів можна побачити двох головних героїв – Леді (Вілла Фіцджералд) та Демона (Кайл Ґаллнер). Епізоди показано не в тій послідовності, в якій відбувалися події. Тож кожен новий кадр привідкриває завісу таємниці та породжує нові загадки у стосунках між двома героями.

Вони познайомились у барі та почали зустрічатися. Однак кожна нова зустріч виглядала дивнішою за попередню. Тепер їхнє життя перетворилося на спроби втекти та наздогнати.

Трилер «Переслідувач» зняв режисер ДжейТі Молнер за власним сценарієм. Розбивка сюжету на частини, за словами багатьох критиків, є даниною поваги Квентіну Тарантіно. Такий спосіб подачі сюжету є свіжим та неочікуваним прийомом для всім знайомого жанру. На головні ролі запрошені Вілла Фіцджералд («Маленькі жінки», «Падіння дому Ашерів») та Кайл Ґаллнер, який знявся у 75 фільмах та серіалах.