У вересні на кіноманів чекає чимало гучних новинок – довгоочікуване продовження «Бітлджюса», новий фільм Йоргоса Лантімоса, а також чергова екранізація історії графа Монте-Крісто. Крім того, українські глядачі зможуть переглянути документальну стрічку про Героя України Дмитра Коцюбайла, відомого під псевдо «Да Вінчі», який загинув у бою в березні 2023 року. Більше про новинки вересня розповідає Vogue Ukraine.

«Бітлджюс Бітлджюс» (5 вересня)

Після несподіваної сімейної трагедії три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її донька Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса.

«Граф Монте-Крісто» (5 вересня)

Фільм розповідає історію молодого чоловіка, який стає жертвою змови. Його затримують у день весілля за злочин, якого не вчиняв. Зрадженого друзями і засудженого корумпованим суддею моряка Дантеса довічно ув’язнюють на острові Шато-д’Іф. Після 14 років у неволі Едмон тікає і завдяки випадку повертається до Франції непристойно багатим під новим ім’ям та прагне помститися тим, хто зруйнував його життя.

«Види милосердя» (12 вересня)

Цей фільм – притча-триптих, що складається з різних історій. Перша розповідає про чоловіка, який намагається взяти під контроль власне життя. Друга – про поліцейського, який непокоїться, що дружина, котра повернулась після зникнення у морі, стала зовсім іншою людиною. А третя – про жінку, що хоче знайти особливу людину з унікальними здібностями, щоб бути видатним духовним лідером.

«Кінець, з якого ми починаємо» (12 вересня)

Драма про виживання на основі світового бестселера Меган Хантер. Події відбуваються в Лондоні, куди прийшла страшна екологічна криза: кілька місяців ллє дощ, що руйнує все на своєму шляху. Молода жінка намагається знайти дорогу додому зі своїм новонародженим сином.

«Озброєні піснею» (12 вересня)

Документальна стрічка американського режисера Раяна Сміта розповідає про українських музикантів у часи війни. У фільмі зібрано зворушливі історії від Святослава Вакарчука, Андрія Хливнюка, Світлани Тарабарової, «ДахиБрахи», Маріупольської камерної філармонії та Пташки.

«Да Вінчі» (19 вересня)

Документальна стрічка про видатного воїна Дмитра Коцюбайла, відомого як «Да Вінчі». У фільмі розповідається історія воїна, а також показана еволюція його становлення. Стрічка також розповідає, як юнакові вдалося створити один із найефективніших підрозділів на фронті.

«До кінця світу» (26 вересня)

Події вестерну відбуваються у 1860-х роках на заході США. У центрі сюжету – історія кохання між франко-канадкою Вів’єн Ле Куді та іммігрантом з Данії Хольгером Ольсеном на фоні Громадянської війни.

«Мегалополіс» (26 вересня)

У центрі нового фільму Френсіса Форда Копполи Цезар Катіліна – геніальний архітектор та митець, який вміє зупиняти час та бачити крізь виміри. Він мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії – колишнього Нью-Йорка, що потерпає від беззаконня, свавілля та корупції. Проте його гнітить питання: чи гідне суспільство Імперії порятунку?