27 серпня 1856 року народився Іван Франко. То ж коли, як не в цей день пригадати екранізації за його творами. Тож розповідаємо про фільми, серіали та навіть мультсеріал.

«Захар Беркут»

1971, режисер Ленід Осика

Захар Беркут, 1971

Один із прекрасних зразків українського поетичного кіно. Фільм розповідає про невеличку громаду карпатського села Тухля, яка протистоїть монгольській навалі. А також про її протистояння зі зрадливим боярином Тугаром Вовком. Головні ролі зіграли Василь Симчич, Іван Гаврилюк, Антоніна Лефтій, Кость Степанков, Борислав Брондуков, Іван Миколайчук. Сценарист і автор текстів пісень – Дмитро Павличко, художник – Георгій Якутович.

«Для домашнього вогнища»

1992, режисер Борис Савченко

Для домашнього вогнища

Історія щасливого подружжя Анелі та Антона Ангаровичів. Вони кохають одне одного, люблять своїх дітей і готові на все задля благополуччя свого сімейного огнища. Заради цього Антон віддав п'ять років життя службі в Боснії. По-своєму вирішила цю проблему Анеля: щоб врятувати гідність і честь своєї сім'ї, яку вона заплямувала участю в кримінальних справах, вона наклала на себе руки..

Зйомки фільму відбувалися у Львові і Чернівцях. У фільмі знімались Ханна Дуновська, Анатолій Хостікоєв, Богдан Ступка, Наталія Сумська, Богдан Бенюк, Федір Стригун.

«Пастка»

1993, 5 серій, режисер Олег Бійма

Пастка

Євгеній Рафалович приїжджає до провінційного містечка працювати адвокатом. Він планує похитнути тамтешній замшілий життєвий уклад. Однак кожен його крок натикається на стіну нерозуміння, навколо нього плетуть інтриги, розпускають плітки…

Крім того, Рафалович зустрічає свою колишню кохану, з якою розлучився багато років тому (за анонімним доносом його запроторили до в'язниці). Пройшли роки, однак колишня пристрасть між Євгенієм та Регіною збереглася. Однак вона тепер одружена з колишнім гімназійним вчителем. У ролях Анатолій Хостікоєв, Богдан Ступка, Ольга Сумська.

«Злочин з багатьма невідомими»

1994, 7 серій, режисер Олег Бійма

Злочин з багатьма невідомими

В основу сюжету покладені реальні події, які описав Іван Франко в серії кримінальних репортажів для газети Kurjer Lwowski за 1889 рік. Мотиви цих подій письменник використав у повісті «Основи суспільності».

У ніч на 30 липня 1888 року на фільварку графині Торської стався нещасний випадок з ксьондзом Деревацьким, в результаті якого він сильно забився. Графиня викликає свого сина Адама у фільварок. Наступного дня до фільварку прибуває суддя Ковнацький з двома лікарями-експертами, які підтверджують, що це був замах на вбивство, а не нещасний випадок. Головні обвинувачувані – пани Торські.

У головних ролях – Зінаїда Дехтярьова, Олексій Богданович, Юрій Критенко, Олексій Горбунов, Наталя Сумська.

«Украдене щастя»

2004, режисер Андрій Дончик

Украдене щастя

Режисер переносить героїв у першу половину 1990-х років, наповнює класичну першооснову сучасними реаліями, перетворює трагедію на мелодраму. За минуле століття світ змінився, та людські пристрасті залишилися незмінними. Так само безвихідний і трагічний любовний трикутник, в якому опиняються молода вчителька Анна, її чоловік-бізнесмен Микола та її перше кохання Михайло. Всі події відбуваються на Західній Україні початку XXI століття.

У фільмі знімались актори Наталя Доля, Анатолій Пашинін, Олексій Богданович,Віталій Лінецький, Лариса Руснак та інші.

«Лис Микита»

2005-2007, 26 серій

Лис Микита

Перший український багатосерійний анімаційний серіал, знятий після здобуття Україною Незалежності. Його виготовлено на замовлення Всеукраїнського товариства «Просвіта». У 2017 році мультсеріал було викладено у вільний доступ офіційному YouTube каналі телекомпанії Малятко TV.

У серіалі розповідається про пригоди хитрого та розумного Лиса Микити. Про цікаві витівки, які він завдає іншим звірятам та як виплутується зі всіляких ситуацій. У сюжеті мультфільму легко побачити аналогії із сучасним українським життям. У мультфільмі звучать пісні «Разом нас багато» гурту «Ґринджоли», «Нас океаном несе, в ньому ми зможемо все…» гурту «Океан Ельзи», а також пісні таких гуртів, як «Брати Гадюкіни», «ABBA», «Соколи», «Mad Heads», Піккардійська Терція, «ВВ», »Хвилю тримай, «МЕРІ»;співаків: Руслани, Ані Лорак, Оксани Білозір, Тараса Петриненка, Гайтани, Івана Поповича, Анатолія Мокренка та інших.

Для створення цього мультсеріалу було використано 450 тисяч малюнків.

«Захар Беркут»

2019, режисери Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн, на головному фото

Захар Беркут, 2019

Великий міжнародний проєкт, також відомий у міжнародному прокаті як «Зринаючий яструб» ( The Rising Hawk). Гасло фільму – «У свободі моя сутність».

1241 рік. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців, братів Беркутів, потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських жителів під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити численного ворога. Фільм знімався англійською. Версія з українськомовним дубляжем вийшла в прокат в Україні 10 жовтня 2019 року. У фільмі знімались Роберт Патрік, Алекс Макніколл, Томмі Фленаган, Поппі Дрейтон, Андрій Ісаєнко, Аліна Коваленко, Олег Стефан та інші.