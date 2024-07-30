Близько 200 унікальних кіноплівок, створених за доби незалежності України, буде оцифровано впродовж кількох місяців роботи групи дослідників у «Національній кінематеці України». Протягом кількох десятиліть цей кіноархів зберігався у неналежних умовах, що спричинило загрозу повного знищення унікального об’єкта культурної спадщини. У 2021 році за підтримки Українського культурного фонду група дослідників розпочала роботу з каталогізації цього архіву. Наразі в кіноархіві віднайдено понад 11 тисяч одиниць кіноплівки, а каталог архіву доступний всім за посиланням.

Втім, для збереження спадщини необхідно не лише створити каталог, але й поступово оцифрувати найцінніші плівки. Лише так можна зберегти унікальні матеріали та передати їх наступним генераціям.

«“Національна кінематека України” є правонаступницею славнозвісної Київської кіностудії науково-популярних фільмів, де діяла унікальна “Київська школа наукового кіно”. Серед її найяскравіших представників – кінорежисери Фелікс Соболєв, Альмар Серебренніков, Андрій Загданський, Роман Ширман, Юрій Зморович та інші. Наша команда відбере кілька десятків найважливіших плівок, створених за часів незалежності України. Вони будуть оцифровані з 35-міліметрової плівки, після вони стануть доступними онлайн», — коментує керівниця проекту, продюсерка Люба Кнорозок.

Команда, що реалізує проект, сформувала довгостроковий план роботи з архівом, який передбачає систематичну оцифровку найцінніших творів та робочих матеріалів. Окрім функції збереження діджиталізація відкриє доступ до архіву українським та світовим кінематографістам. За останні роки українські фільми, створені з архівних матеріалів, були неодноразово представлені на міжнародних фестивалях та вигравали призи.



Проєкт з оцифрування цієї унікальної спадщини втілюється колективом «Група Кінотрон», що протягом багатьох років займається актуалізацією української архівної спадщини, у співпраці з «Національною кінематекою України». Назву колективу запозичено з нереалізованого задуму режисера Фелікса Соболєва на кіностудії «Київнаукфільм».

Тож, відкритий широкий доступ до архівних матеріалів, що розповідають про найважливіші сторінки української історії, може надихнути режисерів на створення нових кінокартин на важливі теми.