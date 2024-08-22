Цієї осені кінокомпанія «Артхаус Трафік» випустить на великі екрани фільми трьох знаменитих режисерів, які вважаються класиками.

Із 19 вересня можна буде подивитися драматичну комедію «За що мені це?» (1984). Ця стрічка стала першим міжнародним успіхом Педро Альмодовара, одного з найупізнаваніших іспанських режисерів сучасності, володаря двох «Оскарів». У вересні митець, також відомий за картинами «Паралельні матері», «Шкіра, в якій я живу» та «Жінки на межі нервового зриву», святкуватиме 75-річчя. Стрічка «За що мені це?» теж відзначає ювілей – минає 40 років із виходу фільму.

Головна героїня картини – жінка, на ім’я Ґлорія. Її скажене життя наповнене ексцентричними персонажами й подіями. Один із її неповнолітніх синів спить із дорослими чоловіками, а інший – торгує наркотиками. Жінка постійно знаходить пригоди: жорстокий чоловік-таксист, невдячна скупа свекруха, сусідка секс-працівниця, яка платить Ґлорії за те, щоб та розважала клієнтів-ексгібіціоністів. За що їй це?

Із 3 жовтня на великих екранах демонструватимуть драму-притчу «Колір граната» (1969, на головному фото). Показ відреставрованої версії фільму приурочено до 100-річчя з дня народження режисера Сергія Параджанова. Вже вдруге в історії ЮНЕСКО проголошує рік Сергія Параджанова, вперше це сталось у 2004 році.

Фільм розповідає про життя вірменського поета Саят-Нови, від дитинства до смерті: його духовний шлях, мистецькі напрацювання та внутрішні конфлікти зробили його головним ліриком. Він – майстер містифікації, який сам потрапив у свої пастки.

Реставрація стрічки була виконана Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna. За цю роботу Мартін Скорсезе здобув премію Інституту Параджанова-Вартанова 2014 року.

З 21 листопада у прокат вийде еротична мелодрама «Мрійники» (2003), один із найсексуальніших фільмів 21 століття за версією IndieWire. Режисер картини Бернардо Бертолуччі, володар двох Премій «Оскар» і двох «Золотих глобусів» вважається одним із найвизначніших італійських кінорежисерів. Він також відомий за стрічками «Останній імператор», «Конформіст» й «Останнє танго в Парижі».

Події фільму розгортаються у Парижі 1968 року. Американський студент за обміном опиняється у вирі студентської революції, культової події для цілого покоління. Познайомившись із двома молодими парижанами, братом та сестрою, хлопець занурюється в богемне життя і поселяється у своїх нових друзів. Поки вуличні протести сягають своєї кульмінації, справжня сексуальна революція відбувається у їхній квартирі.

Фільм став дебютом для володарки Премії BAFTA, акторки Єви Ґрін («Три мушкетери: Міледі», «Дім дивних дітей міс Сапсан»). Також у фільмі зіграли Майкл Пітт («Підпільна імперія», «Я – початок») і дворазовий лауреат премії «Сезар» Луї Ґаррель («Офіцер і шпигун», «Маленькі жінки»).

«За що мені це?», «Колір граната» і «Мрійники» складають осінній сезон ретроспективної серії від «Артхаус Трафік». Раніше кінокомпанія вже демонструвала на великих екранах такі класичні фільми як «Загублене шосе», «Виживуть лише коханці», «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Чунцінський експрес», «Піаніст», «8 жінок» та багато інших.