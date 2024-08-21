Андрій Хливнюк є одним з

12 вересня в Україні розпочнеться прокат документального фільму «Озброєні піснею». Стрічка розповідає про відомих українських музикантів та музиканток, деякі з них стали на захист країни у 2022 році: Святослав Вакарчук («Океан Ельзи»), Світлана Тарабарова, Андрій Хливнюк («Бумбокс»), Миколай Сєрга, оперний співак Сергій Іванчук, Марко Галаневич («ДахаБраха»), Василь Крячок (дириґент Львівської національної філармонії), Саша Чемеров (The Gitas), Катерина (Пташка) Поліщук та скрипаль Моісей Бондаренко.

«Озброєні піснею» – зворушливі історії українських виконавців про боротьбу, мужність та голос України у світі. Режисером фільму став американець Раян Сміт, володар премії «Еммі» за документальний фільм «NFL 360: Хто, якщо не ми» про українських гравців в американський футбол, що приєдналися до лав ЗСУ напочатку повномасштабного вторгнення.

Також до команди долучився композитор Кадім Тарасов, який працював на «Культура vs Війна» про Ахтема Сеітаблаєва та Сергія Михальчука.

«Озброєні піснею» – це проєкт, підтриманий Центром лідерства Джорджа Патакі — організацією, яка здійснила чотири гуманітарні місії в Україну після повномасштабного вторгнення. Світова премʼєра фільму відбулась на нью-йоркському кінофестивалі «Трайбека».