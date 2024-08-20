Прем'єра стрічки відбудеться 19 вересня

Вийшов трейлер документального фільму «Да Вінчі». Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 19 вересня. Фільм присвячений присвяченого життю українського воїна Дмитра Коцюбайла.

Автори фільму докладно розповідають про життєвий шлях Дмитра Коцюбайла, від Майдану до командування військовим підрозділом «Вовки Да Вінчі».

Глядачі зможуть довідатись дізнаються про його дитинство, юність, перші бої на сході України та про те, як він став одним із лідерів українського спротиву.

Режисером фільму є Володимир Сидько. Він поєднав у картині документальні кадри, інтерв'ю та художні елементи.