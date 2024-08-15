12 вересня в українських кінотеатрах розпочнуться покази екранізації оповідань Харукі Муракамі «Сліпа Верба, Спляча Жінка». Це – перша анімаційна адаптація видатного японського письменника.

Фільм побудовано на шести його творах та є антологією. В основу лягли «Супер Жаба рятує Токіо», «Іменинниця», «Каутсубурі», «Заводний птах і жінки вівторка», «UFO в Кашіро» та «Сліпа верба, спляча жінка». Самого Муракамі дуже тішить результат, йому сподобався фільм, який вийшов.



Події розгортаються у 2011 році в Токіо. Декілька днів тому місто постраждало від землетрусу та цунамі. Жінка раптово покидає свого чоловіка після того, як п’ять днів поспіль безперестанку дивилася репортажі про землетрус. Її безпорадний чоловік Комура бере тижневу відпустку й відправляється на північ, щоб доставити двом молодим жінкам пакунок, про вміст якого він не здогадується. Його колега, простий агент зі стягнення боргів та дивний самітник, повернувшися додому одного вечора, знаходить там двометрову жабу, яка просить його врятувати Токіо від неминучого землетрусу.

Стрічку створив продюсер таких арт-гітів як «Трикутник смутку», «Портрет дівчини у вогні» та «Титан». Для композитора П’єра Фольда фільм став повнометражним режисерським дебютом. Але він також створив музику для нього.

Світова премʼєра фільму відбулась на головному анімаційному фестивалі в Аннесі у 2022 році, де він отримав відзнаку журі.

Видання The Los Angeles Times назвало стрічку «Елегантно анімованими снами, що повні поетичних образів»». Тоді як IndieWire підкреслює, що «анімації П’єра Фольда вдалося втілити унікальний стиль Муракамі», та підмічає «відомий магічний реалізм Муракамі на екрані». Screendaily назвало фільм «елегантно сюрреалістичним», а The Film Stage — «спробою зафіксувати травму, що залишилася від руйнівних наслідків 11 березня, коли Японію накрив сильний землетрус».