Прототипами для героїв та героїнь мультфільму стали видатні постаті

5 вересня в українських кінотеатрах розпочнуться покази норвезької сімейної 3D-анімації «Детективи звіропоїзда», третьої частини франшизи. Попередня частина в українському прокаті мала назву «Різдво на Веселій фермі».

Українська премʼєра відбулась на 11-му Чілдрен Кінофесті, де стрічка посіла третє місце за популярністю серед глядачів та глядачок.

У центрі сюжету – геніальний винахідник Альберт Ейнсвин, який розробив насіння, яке може зростати без дощу, сонця, і навіть без ґрунту. Однак під час мандрівки на звіропоїзді неймовірний винахід зникає – хтось його викрав. На щастя, серед пасажирів потягу знаменита детективка Аґата Гризті. Разом зі своїми помічниками вона починає розслідування.

Прототипами для героїв та героїнь мультфільму стали видатні постаті: науковець та винахідник Альберт Ейнштейн та письменниця, авторка детективів Агата Крісті. The Guardian називає персонажів та персонажок «рок-н-рольними коровами».