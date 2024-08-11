«Думками навиворіт 2» стала найкасовішим мультфільмом

Disney та Pixar показали перші кадри анімаційного серіалу «Думками навиворіт» під назвою Dream Productions («Виробництво снів»).

«Дякуємо, що зробили «Думками навиворіт 2» анімаційним фільмом номер один усіх часів. Якщо вам подобається фільм так само як і нам, у мене є чудові новини», – сказав Піт Доктер, режисер та один із керівників Pixar.

Події серіалу, який вийде у 2025 році, відбуваються між першою та другою частинами фільму. Дія відбувається в студії, де щовечора здійснюються мрії Райлі. Деякі спогади потребують додаткової обробки, тому їх надсилають у Dream Productions, і коли Райлі засинає, ми бачимо, як знімальна група створює сни, як на знімальному майданчику.

«Це наш перший оригінальний серіал, і ми хотіли зробити щось унікальне та сміливе, на відміну від усього, що ми робили раніше», – каже Доктер.

Нагадаємо, «Думками навиворіт 2» став найприбутковішим мультфільмом усіх часів. Касові збори вже склали понад 1,51 млрд доларів.